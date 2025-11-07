Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El Chontico Noche sigue firme como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, una tradición que cada día reúne a miles de jugadores alrededor de la emoción y la esperanza. Más que un simple juego de azar, se ha convertido en un momento cotidiano de unión familiar, donde la expectativa por conocer el número ganador fortalece la conexión entre la comunidad. Su trayectoria, respaldada por transparencia y confianza, lo mantiene como uno de los referentes más sólidos del país.

Resultado del Chontico Noche – 7 de noviembre de 2025

En el sorteo realizado el viernes, 7 de noviembre de 2025, el resultado oficial fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar oficialmente si hubo premio.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con una programación estable que facilita la participación de los jugadores durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, existen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, una edición especial de los jueves con premios adicionales.



Modalidades de apuesta

Uno de los mayores atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades disponibles, que se ajustan a diferentes necesidades y estilos de juego:



Superpleno (cuatro cifras directo): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras, exactas o en cualquier orden. Pata (dos cifras): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Uña (una cifra): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su presupuesto.



Costos para participar

El sorteo se caracteriza por su accesibilidad, lo que ha permitido que se mantenga como una de las opciones preferidas por los apostadores:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso ágil y seguro, quienes resulten ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Según el valor del premio, pueden requerirse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT

documentos básicos + formato SIPLAFT Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria (vigente máximo 30 días)

Gracias a estas medidas, el Chontico Noche continúa ofreciendo una experiencia confiable, cercana y emocionante para sus jugadores.