Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Inspirado en el chontaduro —fruta emblemática de la región—, este sorteo operado por la Lotería del Chontico atrae cada día a miles de jugadores que sueñan con convertir una pequeña apuesta en grandes premios.

Resultado oficial del 8 de agosto de 2025

El número ganador del jueves fue: – Quinta balota:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los afortunados! Recuerden que es fundamental verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar si su jugada resultó premiada.



Horarios del Chontico Noche

El sorteo se transmite en vivo todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

La familia Chontico también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último jugado cada jueves en la noche.



Modalidades para ganar en el Chontico Noche

Este juego ofrece diferentes formas de llevarse un premio, según el tipo de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): Coincidencia exacta en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: Coincidencia en cualquier orden.

Tres cifras directo: Exactas las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: Tres últimas en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Últimas dos cifras exactas.

Una cifra (uña): Última cifra exacta.

Quinta balota: Incorporada desde 2025 para ampliar las oportunidades de ganar.

Costo de las apuestas

Parte del éxito del Chontico Noche está en su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por número: $10.000 pesos

Valor máximo por tiquete: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar, es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio, se aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: Solo documentos básicos.

Solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

Formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Mayores a 181 UVT: Además del SIPLAFT, una certificación bancaria con vigencia menor a 30 días. El pago se efectúa vía transferencia en un máximo de 8 días hábiles.

El Chontico Noche es fácil de jugar, económico y siempre emocionante. Este sorteo continúa repartiendo premios y alegría en todo el Valle del Cauca. Si aún no has participado, tal vez hoy sea tu día de suerte. Juega con responsabilidad y revisa siempre tus resultados en canales oficiales.