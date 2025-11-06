ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

El sorteo número 0129 de ColorLoto de Baloto, realizado este jueves, 6 de noviembre de 2025, dejó como resultado la combinación de balotas: 5 (blanco) - 5 (azul) - 7 (blanco) - 6 (amarillo) - 1 (verde) - 4 (negro).

En la modalidad de seis aciertos plenos, no se registraron ganadores, por lo que el premio mayor acumulado ascendió a $1.220 millones, cifra que queda disponible para el próximo sorteo.

¿Cuándo volverá a jugar ColorLoto?

Con estos resultados, el acumulado continúa en aumento y genera expectativa entre los apostadores. El próximo sorteo de ColorLoto se celebrará el lunes, 10 de noviembre de 2025, con la posibilidad de llevarse un premio superior a los mil cien millones de pesos.