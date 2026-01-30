En vivo
Habilitan vías a Patio Bonito y Euskadi en Medellín: sigue el cierre de la calle 11 luego de lluvias

Habilitan vías a Patio Bonito y Euskadi en Medellín: sigue el cierre de la calle 11 luego de lluvias

La Alcaldía de Medellín aseguró que está priorizada una obra para mitigar el riesgo en La Presidenta, la quebrada que se desbordó.

