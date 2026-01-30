Habilitan vías a Patio Bonito y Euskadi en Medellín: sigue el cierre de la calle 11 luego de lluvias

Sigue el cierre de la calle 11 en El Poblado tras las fuertes lluvias que levantaron el asfalto: expertos evaluarán el box culvert para repararlo. La Alcaldía de Medellín aseguró que está priorizada una obra para mitigar el riesgo en La Presidenta, la quebrada que se desbordó

Luego de 48 horas del diluvio que afectó a Medellín, cerca de 300 personas, con maquinaria pesada y equipos, trabajan para restablecer la normalidad, con labores de limpieza y remoción de material en el sector de El Poblado, donde el desbordamiento de las quebradas La Presidenta, La Poblada, La Escopetería, La Aguacatala y La Cristalina generaron inundaciones en vía pública, vehículos atrapados y colapso en la movilidad.

Con palas, escobas y baldes habitantes y comerciantes de la zona se sumaron a estas acciones por las que ya van 141 metros cúbicos de lodo retirados, equivalentes a 10 volquetas, y 2.300 metros cuadrados lavados en las zonas más afectadas. Los afectados narraron los momentos de pánico que se vivieron la tarde anterior por los altos niveles del agua.

"Parecía un río, y estaba colapsada la ciudad. La gente no se metía, yo me metía. Esto es un carro eléctrico y dije que se iba a apagar, porque se sentían las rocas, se sentía como si el río estuviera aquí en la autopista", comentó uno de ellos.



Una de las zonas con mayores afectaciones a la infraestructura fue la calle 11 en inmediaciones de la glorieta de Monterrey, donde el agua produjo daños parciales en la calzada y obligó a su cierre, que persiste por precaución mientras avanzan las obras para su reparación.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, explicó que fue la quebrada La Poblada, que desemboca en La Presidenta, la que causó una especie de “explosión” que originó el daño en el asfalto.

Sin embargo, gracias al trabajo del equipo de Emvarias y la Secretaría de Infraestructura, se logró habilitar las vías en los sectores Patio Bonito y Euskadi de Medellín, reveló el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta en X.

#Dato Gracias al trabajo del equipo de @Emvarias e Infraestructura, se logró habilitar las vías en los sectores Patio Bonito y Euskadi de #Medellín, reveló @FicoGutierrez, que agregó que siguen trabajando en los otros puntos afectados por las lluvias. #MañanasBlu @sttmed pic.twitter.com/H2A3qaW9Jt — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 30, 2026

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, anticipó que avanzan los estudios y diseños de la solución hidráulica en la confluencia de las quebradas La Presidenta y La Poblada, como parte del convenio con el Área Metropolitana y el proyecto Mi Río, Mis Quebradas, los cuales estarán listos en marzo para gestionar recursos y ejecutar la obra definitiva.

“Está priorizada la construcción de una obra que solucione esta situación que está en este momento en estudios y diseños por parte del área metropolitana del Valle de Arauco para que luego podamos hacer la construcción de esta obra esperando que se solucione. Obviamente estamos partiendo de una visión integral de Cuenca y se ha hecho también una inspección en las partes altas de las quebradas que se activaron”, afirmó.

En otro frente de la emergencia, cuadrillas de EPM lograron normalizar en las últimas horas el servicio de energía de 334 instalaciones ubicadas en el sector de la Cola del Zorro, que también se afectaron tras la caída de árboles en esa zona de la ciudad.