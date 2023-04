¡De no creer! Hombre ganó la lotería con una serie de números entregados por ChatGPT

Cada vez dan más de qué hablar las diferentes inteligencias artificiales que existen hoy en día, las cuales suelen ser un gran complemento en diferentes oficios, pues si se aprenden a usar, pueden resultar muy provechosas para muchos.

Y es que, entre las más conocidas, se encuentran programas de inteligencia artificial como ChatGPT, la cual ha sido bloqueada para su acceso en países como Italia. En este caso, con la petición correcta, un hombre resultó siendo el afortunado de uno de los premios que entrega la lotería.

Se trata de Patthawikorn Boonin, un tailandés que le pidió a ChatGPT sugerencias numéricas antes de comprar un billete de apuestas. Sin embargo, la petición no fue tan superficial como podría ser pedir el número que caerá, pues esta inteligencia artificial está programada para advertir que, como modelo de lenguaje, no tiene la capacidad de predecir estos ganadores, pues se trata “del azar”.

Por lo que, teniendo en cuenta esto, Boonin le pidió a ChatGPT que generara una fórmula a partir de la cuál le recomendara una serie de números, basándose en los resultados anteriores que había tenido dicho juego de azar.

El afortunado ganador jugó los números 57, 27, 29 y 99, siendo el último la recomendación entregada por el conocido y polémico modelo de lenguaje. Boonin efectivamente ganó con la última pareja de números, sin embargo, no le atinó al resto de la serie, pero eso no fue motivo para que no resultara beneficiado de su suerte, el cual era un fragmento del premio mayor.

El hecho ha traspasado fronteras rápidamente, pues, a pesar de solo haberle atinado a una pareja de números, lo cierto es que la inteligencia artificial lo hizo realizando diferentes cálculos para así poder recomendar algo estadísticamente probable.

No obstante, cabe recordar que este tipo de inteligencias artificiales puede caer en imprecisiones en otras peticiones, por lo que su uso se debe hacer con una verificación constante. En ese sentido, también hay una serie de acciones que están fuera del alance de ChatGPT, como lo son:



Jugar el popular juego en línea Wordle .

. Recordar su propio nombre .

. Dar consejos sobre medicamentos recetados.

recetados. Escribir artículos de noticias precisos.

de noticias precisos. Proporcionar información después de 2021.