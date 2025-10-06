Dorado Mañana resultado de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y jugados en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, la confianza que genera entre los apostadores y su amplia red de puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional.

Además, ofrece la posibilidad de seguir el sorteo en vivo, lo que aumenta la emoción de cada jugada y mantiene a los jugadores conectados con los resultados en tiempo real.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana cuenta con varias formas de apostar, lo que lo convierte en una opción versátil y atractiva para diferentes tipos de jugadores. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad de opciones permite a los jugadores elegir la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias, aumentando las posibilidades de obtener un premio.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.

No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.



Cómo reclamar los premios

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

