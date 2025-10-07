Dorado Mañana resultado de hoy, martes 7 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables en Colombia. Su éxito se debe a la facilidad para participar, la credibilidad entre los apostadores y una amplia red de puntos de venta autorizados que cubre gran parte del territorio nacional.

Además, el sorteo ofrece la posibilidad de seguir los resultados en vivo, lo que añade un componente de emoción y mantiene a los jugadores conectados con cada número que se revela en tiempo real.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 7 de octubre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 7 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana brinda diferentes formas de apostar, adaptándose a las preferencias de cada jugador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad de opciones, los jugadores pueden definir su propia estrategia, incrementando las probabilidades de ganar y disfrutando de una experiencia de juego personalizada.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.

No se efectúan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que es recomendable planificar las apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.

Para hacerlo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

