Dorado Mañana resultado de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su popularidad radica en la facilidad para participar, la transparencia del proceso y la amplia red de puntos de venta autorizados que abarcan gran parte del país.

Además, este sorteo permite seguir los resultados en vivo, lo que añade un toque de emoción para los apostadores, quienes pueden ver en tiempo real cómo se revelan los números ganadores.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 8 de octubre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas formas de apostar, adaptadas a los gustos y estrategias de cada jugador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad de opciones convierte al Dorado Mañana en una alternativa atractiva para quienes buscan mayores probabilidades de ganar y disfrutar de una experiencia de juego personalizada.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m.

No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

