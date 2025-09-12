Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy 12 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su éxito se debe a la facilidad para jugar, la variedad de modalidades de apuesta y la amplia cobertura de puntos de venta autorizados en ciudades y municipios de todo el país.

Con un formato sencillo y emocionante, este sorteo atrae tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes. Desde 2025, además, incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más altos.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Modalidades de juego y sistema de premios

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de apuesta, cada una con multiplicadores que dependen del monto jugado. Así funcionan los aciertos por cada peso apostado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Este esquema de premios permite a cada jugador escoger la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. No se juega los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 solo pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento obligatorio para el trámite.

El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que buscan poner a prueba su suerte y ganar atractivos premios en efectivo.