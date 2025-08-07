Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana es uno de los juegos más populares entre los colombianos que prueban su suerte a diario. Disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios del país, este sorteo forma parte del portafolio de juegos que se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados, y ofrece múltiples formas de ganar.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 7 de agosto de 2025 es el 9425 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9425

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 425

La quinta: 1

Desde el año 2025, el Dorado Mañana incluye una quinta balota opcional, también conocida como número adicional, que incrementa el valor del premio si se acierta junto a las cifras principales.

¡Felicidades a todos los ganadores! No olvide verificar su tiquete con el vendedor autorizado.



¿Cuánto se gana con el Dorado Mañana?

El monto del premio depende del tipo de apuesta que se haya hecho y de cuántas cifras se hayan acertado. A continuación, los pagos aproximados por cada peso apostado:



4 cifras (directa): gana 4.500 veces el valor apostado.

gana 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras (combinada): gana 208 veces su apuesta.

gana 208 veces su apuesta. 3 cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

400 veces el valor apostado. 3 cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

83 veces su apuesta. 2 cifras (pata): 50 veces el valor apostado.

50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): 5 veces su apuesta.

Con estas opciones, el Dorado Mañana se convierte en una alternativa versátil para quienes quieren jugar con diferentes niveles de riesgo y recompensa.



¿A qué hora se realiza el sorteo Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado, y los resultados pueden consultarse a partir de las 11:00 a.m. Domingos y festivos no se realiza este sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Si resultó ganador, tenga en cuenta que los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:

