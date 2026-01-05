Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su trayectoria, constancia y respaldo legal lo han posicionado como un referente dentro del sector de juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores a nivel nacional.

Cada sorteo despierta gran expectativa entre quienes buscan tentar la suerte y comenzar el día con emoción. La transmisión en vivo y su amplia cobertura en todo el país refuerzan la credibilidad del juego, ya que los resultados pueden conocerse en tiempo real y con total transparencia, un factor clave para los participantes habituales y ocasionales.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 5 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 5 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de El Dorado Mañana es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores. Desde quienes prefieren apuestas más arriesgadas hasta quienes optan por opciones más sencillas, cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de riesgo asumido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Esta diversidad de opciones permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, manteniendo a El Dorado Mañana como una de las alternativas de chance más atractivas y populares del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos participantes han incorporado este horario como parte de su rutina diaria para consultar los resultados del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos pasos garantiza un proceso ágil y seguro para el cobro de premios, reforzando la confianza de los jugadores en El Dorado Mañana como uno de los sorteos más serios y confiables de Colombia.