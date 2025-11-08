Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su éxito se debe a la combinación de transparencia, emoción y atractivas oportunidades de premio, que cada día motivan a miles de jugadores a probar su suerte desde temprano. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana de hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 5452 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5452

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 452

La quinta: 6

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los aspectos más atractivos del Dorado Mañana es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada formato ofrece una forma única de participar y ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta diversidad, tanto los jugadores experimentados como los principiantes pueden disfrutar del juego con diferentes estrategias y niveles de emoción.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben planificar sus jugadas con antelación.

Su horario matutino lo ha convertido en una tradición diaria para muchos colombianos que comienzan el día con optimismo, atentos a los resultados que podrían cambiarles la suerte.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Mañana es un proceso fácil, rápido y seguro.

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras) y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana sigue siendo un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.