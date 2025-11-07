Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia, destacándose por su combinación de emoción, transparencia y atractivas oportunidades de premio.

Cada mañana, miles de apostadores inician el día con la ilusión de acertar el número ganador y transformar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el 0638 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0638

Dos últimas cifras: 38

Tres últimas cifras: 638

La quinta: 8

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las razones del éxito del Dorado Mañana es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada formato brinda una oportunidad única de ganar, haciendo que el juego sea accesible y emocionante para todos los públicos. Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, tanto los jugadores experimentados como los principiantes pueden disfrutar de la emoción del azar con diferentes estrategias y expectativas de ganancia.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.



Su horario matutino lo ha convertido en una tradición para muchos colombianos que inician el día con optimismo, pendientes de los resultados que podrían cambiarles la jornada.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Mañana es un proceso sencillo y seguro. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse directamente en puntos de venta autorizados.

Los requisitos para el cobro son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana se mantiene como un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada mañana una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.