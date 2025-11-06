Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su equilibrio entre emoción, transparencia y grandes oportunidades de premio.

Cada jornada reúne a miles de jugadores que comienzan el día con ilusión, buscando un golpe de suerte que les cambie la mañana. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 7387 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7387

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 387

La quinta: 2

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los factores que explican el éxito del Dorado Mañana es su diversidad de modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de apuesta. Cada modalidad ofrece diferentes niveles de ganancia, haciendo que cada sorteo sea una experiencia emocionante y accesible para todos. Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad permite que tanto los jugadores experimentados como los principiantes puedan disfrutar del azar con distintas estrategias y expectativas de premio.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.



Su horario matutino ha convertido este juego en una tradición diaria para muchos colombianos, que inician la jornada con optimismo y la esperanza de ganar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Mañana es un trámite rápido, sencillo y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados. Los requisitos para el cobro son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana continúa siendo un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada mañana una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.