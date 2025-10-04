Dorado Mañana resultado hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia.

Su éxito radica en la facilidad para participar, la confianza que inspira entre los jugadores y la amplia red de puntos de venta autorizados en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 4 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas formas de apostar, lo que lo convierte en una opción versátil y emocionante para todos los jugadores. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad permite que cada jugador elija la estrategia que más se ajuste a su preferencia, aumentando las posibilidades de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en los puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su accesibilidad, premios atractivos y una amplia red de distribución, el Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que buscan probar su suerte y comenzar el día con buena energía y optimismo.