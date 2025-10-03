Dorado Mañana resultado hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia. Su éxito se basa en la facilidad para participar, la amplia red de puntos de venta y la variedad de modalidades de juego, que permiten a los apostadores elegir la estrategia que mejor se ajuste a su presupuesto y estilo.

Cada jornada reúne a miles de jugadores que sueñan con ganar premios en efectivo, mientras siguen el sorteo en vivo, lo que aumenta la emoción y la expectativa. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 3 de octubre de 2025 es el 2068 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2068

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 068

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece múltiples formas de apostar, adaptadas a distintos presupuestos, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad:



4 cifras directo: paga 4.500 veces la apuesta.

paga 4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una experiencia emocionante con múltiples posibilidades de ganar.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

Según información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para ello, los ganadores deben:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con su accesibilidad, premios atractivos y variedad de modalidades, el Dorado Mañana sigue siendo una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan probar suerte cada mañana.