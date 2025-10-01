Resultado de Dorado Mañana hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares en el país. Su éxito radica en la facilidad de participación, la amplia red de puntos de venta disponible y la variedad de modalidades de juego, que permiten a cada jugador elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus gustos y presupuesto.

Cada mañana, miles de colombianos participan con la ilusión de ganar atractivos premios en efectivo. La posibilidad de seguir el sorteo en vivo aumenta la emoción y mantiene la expectativa entre los apostadores.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 1 de octubre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 01 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Uno de los grandes atractivos de El Dorado Mañana es la diversidad de apuestas que ofrece. Los premios varían según el monto invertido y la modalidad elegida, lo que brinda diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia emocionante con múltiples posibilidades de éxito.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. No hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que es importante que los jugadores planifiquen sus apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, se requiere:

