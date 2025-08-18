Publicidad

Dorado Noche resultado del último sorteo hoy 18 de agosto de 2025 de 2025

El chance Dorado Noche juega los sábados, domingos y lunes festivos. Conozca aquí el número ganador del sorteo de hoy 18 de agosto de 2025.

Dorado Noche
Dorado Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 07:35 p. m.

El Dorado Noche es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y está disponible en la mayoría de municipios y ciudades del país a través de los puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en la posibilidad de obtener premios que varían según la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas.

Así paga por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces su apuesta
  • 4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta

Vea aquí el sorteo del chance en vivo:

El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes 18 de agosto de 2025 es el 5515 - 2.

  • Número ganador: 5515
  • Dos últimas cifras: 15
  • Tres últimas cifras: 515
  • La quinta: 2

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultó premiado.

Desde el 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que puede aumentar sus ganancias si aciertan en combinación con otras cifras.

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados se publican después de las 10:00 p. m.

¿Qué se necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se reclaman en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, diligenciado correctamente en la parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del ganador.
