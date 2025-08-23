Dorado Noche resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El chance Dorado Noche es uno de los juegos más tradicionales de Colombia, disponible en casi todas las ciudades y municipios del país donde existan puntos de venta autorizados. Esta lotería ofrece a los apostadores la posibilidad de ganar atractivos premios según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida.

En este sorteo, las ganancias se calculan por cada peso apostado, de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 23 de agosto

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 23 de agosto de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el juego incorporó una novedad: la posibilidad de apostar por una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta en combinación con otras cifras.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se lleva a cabo únicamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados pueden ser consultados cada jornada después de las 10:00 de la noche, lo que permite a los apostadores conocer de inmediato si han resultado ganadores.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden reclamar en sus puntos de atención. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado en la parte posterior. Entregar fotocopia de la Cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Este juego sigue siendo una de las alternativas favoritas de quienes disfrutan del chance en Colombia, no solo por sus premios, sino también por la facilidad para jugarlo y cobrarlo.

