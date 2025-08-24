Dorado Noche resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en las múltiples formas de ganar, ya que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida al momento de la apuesta.

Así se pagan los premios por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 24 de agosto

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 24 de agosto de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores tienen además la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que puede incrementar significativamente las ganancias si se acierta de manera conjunta con las demás cifras apostadas.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se lleva a cabo únicamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse a partir de las 10:00 de la noche, lo que convierte este juego en una de las alternativas más esperadas durante los fines de semana.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza en sus puntos autorizados. Para reclamar, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

