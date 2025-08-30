Dorado Noche resultado del último sorteo hoy 30 de agosto de 2025

El Dorado Noche es uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país, siempre y cuando existan puntos de venta autorizados.

Los premios dependen de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Así paga cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábadoo 30 de agosto

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 30 de agosto de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, se incluyó la posibilidad de apostar con una “quinta balota” o “número adicional”, lo que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados se pueden consultar a partir de las 10:00 de la noche.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en los puntos autorizados. Para reclamar, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

