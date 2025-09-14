Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Está disponible en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados, y cada semana atrae a miles de apostadores que buscan la oportunidad de ganar atractivos premios según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas.

¿Cuánto paga Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias en este sorteo dependen del tipo de apuesta y del número de cifras acertadas. Así se distribuyen los pagos por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Nùmero ganador de Dorado Noche hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 14 de septiembre de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios en combinación con los resultados tradicionales.



¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 de la noche. Los resultados oficiales se publican poco después de esta hora y pueden consultarse en los canales autorizados.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del chance?

Los ganadores deben cumplir con algunos requisitos establecidos por Paga Todo para reclamar sus premios. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan exclusivamente en puntos autorizados.

Los pasos para cobrar son:

