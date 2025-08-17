Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El chance Dorado Noche juega sábado, domingo y lunes festivos. Revise aquí el número ganador hoy 17 de agosto de 2025.

Dorado Noche
Dorado Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 06:01 p. m.

El Dorado Noche es uno de los sorteos más reconocidos dentro de los juegos de azar en Colombia. Al igual que otros chances, se puede jugar en prácticamente todas las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes desean probar su suerte.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida para la apuesta. Así son los pagos por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Resultado Dorado Noche domingo 17 de agosto

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el domingo, 17 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados.

  • Tres últimas cifras: 
  • Tres primeras cifras: 
  • Cuatro cifras completas: 
  • La quinta: 

Desde el año 2025, el juego incluyó la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que puede incrementar las ganancias si coincide junto con otras cifras, lo que ofrece una alternativa más emocionante para los apostadores.

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se lleva a cabo únicamente los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados se pueden consultar después de las 10:00 de la noche.

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo recordó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 pesos se realiza directamente en sus puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado en la parte posterior.
  3. Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) de la persona que reclama el premio.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chance

Dorado Noche