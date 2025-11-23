Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Dorado Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables en Colombia. Noche tras noche, miles de jugadores siguen los resultados por televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina trayectoria, fácil acceso y una operación sólida que ha perdurado durante décadas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 23 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo, 23 de noviembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, El Dorado Noche introdujo una novedad que revolucionó su dinámica: la quinta balota, un número adicional que amplió significativamente las posibilidades de acierto. Esta incorporación incrementó las combinaciones disponibles y elevó las oportunidades de ganar, además de añadir un componente de suspenso que mantiene a los apostadores atentos hasta el cierre del sorteo.

Para muchos jugadores, esta actualización fortaleció la identidad del sorteo, convirtiéndolo en uno de los más concurridos del país. Tanto los apostadores experimentados como quienes recién comienzan encuentran en la quinta balota una opción más flexible y emocionante para probar suerte.



¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios de El Dorado Noche varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Las ganancias se calculan por cada peso apostado y se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

Estas opciones permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a su estilo, desde combinaciones de alto retorno hasta apuestas sencillas y rápidas.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para facilitar la participación del público, el sorteo mantiene una programación estable:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Estos horarios se han integrado a la rutina de los apostadores, quienes esperan los resultados antes de terminar el día. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para consulta rápida y confiable.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

El proceso para reclamar premios de El Dorado Noche es sencillo, aunque requiere cumplir ciertos pasos para garantizar la seguridad del jugador. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las condiciones establecidas.



Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Una vez verificados los requisitos, el pago se efectúa de manera ágil y segura, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la transparencia y la confianza de sus jugadores.

