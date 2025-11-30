Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El Dorado Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables en Colombia. Cada noche, miles de jugadores esperan los resultados a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina trayectoria, accesibilidad y una operación estable que ha permanecido vigente por décadas. Su popularidad se mantiene gracias a la consistencia del sorteo y a la posibilidad de obtener premios significativos con apuestas mínimas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo, 30 de noviembre de 2025 es: 2957 - 5



Número ganador: 2957

Dos últimas cifras: 2957

Tres últimas cifras: 2957

La quinta: 5

¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios de El Dorado Noche varían de acuerdo con la modalidad de juego y el número de cifras acertadas. Las ganancias se calculan por cada peso apostado y se distribuyen así:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

Esta variedad de modalidades permite que cada jugador seleccione la estrategia que mejor se adapte a su estilo, desde apuestas rápidas de bajo riesgo hasta combinaciones que ofrecen retornos significativos.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para garantizar una participación constante y accesible, el sorteo mantiene horarios definidos que se han convertido en parte de la rutina de los apostadores:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Minutos después de cada emisión, la organización divulga los números ganadores a través de sus canales oficiales, facilitando una consulta rápida, confiable y disponible para todos los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso sencillo, aunque requiere el cumplimiento de ciertos pasos para proteger al jugador y garantizar la transparencia de la operación. Los pagos se efectúan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las directrices del operador.



Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Una vez verificados los documentos, el pago se realiza de forma ágil y segura, reafirmando el compromiso del sorteo con la transparencia y la confianza de sus jugadores.