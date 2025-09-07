Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El juego de Dorado Noche, uno de los sorteos más populares en Colombia, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados. Como en otros juegos de chance, las ganancias dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta seleccionada.



¿Cuánto paga Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios de Dorado Noche varían según la forma en que se acierte. Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Noche hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 7 de septiembre de 2025 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, que aumenta las oportunidades de obtener mayores ganancias al combinarse con otras cifras acertadas.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, hora en la que se lleva a cabo el sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del chance?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan en sus puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

