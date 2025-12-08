En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El chance Dorado Noche juega los sábados, domingos y lunes festivos. Conozca aquí el número ganador del sorteo de hoy 8 de diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad