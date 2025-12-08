Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 8 de diciembre de 2025

El Dorado Noche sigue destacándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Cada noche, miles de jugadores consultan los resultados a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, conectándose en tiempo real con la emoción de un sorteo que combina tradición, accesibilidad y una operación sólida que ha logrado mantenerse vigente durante décadas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes, 8 de diciembre de 2025 es: (en minutos)

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, El Dorado Noche incorporó una quinta balota, también conocida como número adicional, una innovación que transformó por completo la dinámica del juego. Esta modificación amplió el número de combinaciones posibles y, con ello, aumentó de manera significativa las oportunidades de obtener premios.

La integración de esta balota extra añadió un factor de suspenso que mantiene a los apostadores atentos hasta el último segundo del sorteo. Para muchos jugadores, esta actualización fortaleció la identidad del Dorado Noche, convirtiéndolo en uno de los sorteos con mayor participación en el país. Tanto quienes llevan años siguiendo los resultados del chance como quienes se inician en el juego encuentran en esta modalidad una oportunidad más emocionante y flexible para probar su suerte.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche varían según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas. Las ganancias se calculan con base en las siguientes equivalencias oficiales por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Gracias a estas modalidades, cada jugador puede elegir la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias. Algunos prefieren combinaciones con mayores recompensas, mientras otros optan por apuestas sencillas que permiten obtener premios rápidos. En cualquiera de los casos, El Dorado Noche ofrece una experiencia accesible, versátil y llena de posibilidades.

¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche mantiene un horario fijo que facilita la participación y garantiza que los apostadores puedan seguir los resultados del chance sin confusión. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno se ha convertido en parte de la rutina de muchos jugadores que prefieren cerrar el día consultando el número ganador. Minutos después de cada transmisión, los resultados se publican en los canales oficiales, lo que asegura una consulta rápida, confiable y transparente.

¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Cobrar un premio del Dorado Noche es un proceso sencillo, aunque requiere cumplir con ciertos requisitos orientados a garantizar la seguridad del jugador y la transparencia del sorteo. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.

Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados, una medida que protege tanto al apostador como la integridad del proceso de pago.

Para reclamar un premio, el ganador debe:

Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso con la información correspondiente. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite.

Una vez cumplidos estos pasos, el pago se realiza de manera ágil, segura y confiable, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la experiencia del jugador y con la transparencia que lo caracteriza.