Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Este sorteo ofrece a los apostadores la posibilidad de ganar atractivos premios, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de apuesta elegida.

¿Cuánto paga Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias en Dorado Noche varían según el número de cifras acertadas y la modalidad seleccionada. Así es como se pagan los premios por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Noche hoy, sábado 13 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias al combinarse con los resultados tradicionales.



¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

El sorteo de Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos, a partir de las 10:00 de la noche. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esta hora.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del chance?

Para cobrar un premio, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por Paga Todo. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan exclusivamente en los puntos autorizados.

Los pasos para reclamar son los siguientes:

