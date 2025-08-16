Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El chance Dorado Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Este sorteo ofrece múltiples oportunidades de ganar gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y atractivos premios.

Los apostadores pueden elegir entre varias formas de jugar, y los premios varían según el número de cifras acertadas y la modalidad seleccionada. Así se pagan los aciertos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Resultado Dorado Noche sábado 16 de agosto

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el sábado, 16 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados.



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

La quinta:

Además, desde el año 2025, los jugadores cuentan con la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que puede incrementar significativamente las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, lo que convierte a este juego en una de las opciones más esperadas por quienes disfrutan del chance durante el fin de semana y festivos.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La red Paga Todo informó que desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

