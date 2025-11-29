Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Dorado Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables en Colombia. Cada noche, miles de jugadores siguen los resultados a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina trayectoria, fácil acceso y una operación estable que ha perdurado por décadas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado, 29 de noviembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios de El Dorado Noche varían según la modalidad elegida y el número de cifras acertadas. Las ganancias se calculan por cada peso apostado y se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

Esta variedad permite que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo, desde opciones de alto retorno hasta apuestas sencillas y rápidas.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para facilitar la participación del público, el sorteo mantiene horarios definidos:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Estos horarios ya hacen parte de la rutina de los apostadores, quienes esperan los resultados antes de finalizar el día. Minutos después de cada sorteo, la organización publica los números ganadores en sus canales oficiales, permitiendo una consulta rápida y confiable.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

El proceso para reclamar premios de El Dorado Noche es sencillo, pero exige cumplir con ciertos pasos para garantizar la seguridad del jugador. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las condiciones establecidas por el operador.

Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Una vez verificados los documentos, el pago se realiza de manera ágil y segura, reafirmando el compromiso de El Dorado Noche con la transparencia y la confianza de sus jugadores.

