Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria y a la transparencia que caracteriza cada uno de sus procesos. Todas las noches, miles de jugadores consultan los resultados del chance Dorado Noche a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídos por un juego que combina tradición, accesibilidad y emoción.

La publicación constante de los resultados en canales oficiales ha convertido a este sorteo en una referencia diaria para quienes siguen el chance de forma habitual. Esta dinámica ha fortalecido la confianza de los apostadores, quienes encuentran en el Dorado Noche una opción sólida dentro del calendario de juegos de azar del país.

Resultado del Dorado Noche hoy 3 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 3 de enero de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional, una innovación que transformó la dinámica tradicional del sorteo. Con esta incorporación se amplió el número de combinaciones posibles, lo que se traduce en mayores oportunidades de obtener un premio.



Gracias a esta balota extra, el resultado final se define hasta el último instante, incrementando la expectativa y la emoción entre los jugadores. La medida fue bien recibida tanto por apostadores frecuentes como por nuevos participantes, fortaleciendo la identidad del Dorado Noche y posicionándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.



¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, incluye las siguientes opciones:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, desde apuestas de mayor riesgo con premios elevados hasta opciones más simples y accesibles.



¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claramente definidos, lo que facilita tanto la participación como la consulta de los resultados:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el resultado del Dorado Noche. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para una consulta rápida y segura.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.

Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía como documento válido.

Una vez cumplidos estos pasos, el pago se realiza de forma ágil, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.