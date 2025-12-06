Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Dorado Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y confiables en Colombia. Cada noche, miles de apostadores siguen los resultados a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales, conectándose con la emoción de un juego que combina trayectoria, accesibilidad y una operación estable que se ha mantenido vigente durante décadas. Su popularidad sigue en aumento gracias a la constancia del sorteo y a la posibilidad de obtener premios llamativos con apuestas mínimas.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado, 6 de diciembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga El Dorado Noche? Valores por tipo de apuesta

Los premios de El Dorado Noche dependen de la modalidad elegida y del número de cifras acertadas. Las ganancias se calculan por cada peso apostado y se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta

La variedad de modalidades permite que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo, desde apuestas rápidas y sencillas hasta combinaciones que pueden generar retornos mucho más altos.



Horarios de sorteo: ¿cuándo juega El Dorado Noche?

Para asegurar una participación constante y accesible, el sorteo mantiene horarios definidos que ya hacen parte de la rutina de muchos apostadores:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Minutos después de cada transmisión, los números ganadores se publican en los canales oficiales del sorteo, lo que permite una consulta rápida, confiable y disponible para todos los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Noche

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso sencillo, diseñado para proteger al jugador y mantener la transparencia del sorteo. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las directrices del operador.

Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el pago, el apostador ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido)

Una vez verificada la información, el pago se realiza de manera ágil y segura, reafirmando el compromiso del sorteo con la transparencia y la confianza del público.

