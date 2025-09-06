Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Dorado Noche es uno de los sorteos más populares dentro de los juegos de chance en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país, siempre y cuando haya puntos de venta autorizados.

Los premios varían de acuerdo con la modalidad de la apuesta y el número de cifras acertadas. Así se pagan las ganancias por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 6 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados están disponibles después de las 10:00 de la noche, lo que lo convierte en uno de los juegos favoritos de quienes buscan emoción para cerrar el día.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según informó Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados. Para reclamar, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

