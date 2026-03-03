Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de marzo de 2026

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en Colombia.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 3 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las posibilidades y estrategias de cada participante. El valor del premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto, según el plan oficial de pagos.

Por cada peso apostado, la distribución de premios es la siguiente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Estas opciones permiten que los jugadores elijan entre apuestas de mayor riesgo con premios más altos o alternativas con más probabilidades de acierto y pagos proporcionales.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para quienes buscan más oportunidades dentro de una misma apuesta.

Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.



Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y segura, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin contratiempos.

Con su estructura clara de premios, nuevas modalidades y un proceso de pago regulado, El Dorado Tarde sigue siendo una de las principales referencias del chance en Colombia para quienes consultan los resultados cada día.