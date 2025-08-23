Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte aquí el número ganador de este sábado, 23 de agosto de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 02:44 p. m.

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares en Colombia.

Cada día, miles de jugadores participan en este juego que se comercializa en puntos autorizados de varias ciudades y municipios del país, con la ilusión de llevarse un premio que depende tanto de la modalidad elegida como de la cantidad de cifras acertadas. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no hay sorteo, por lo que los resultados solo pueden consultarse en días hábiles.

¿Cuánto se paga en el Dorado Tarde?

Las ganancias varían según la modalidad de juego y el número de cifras acertadas. Estos son los pagos por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a $100.000 pesos se realiza en los puntos de venta autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso.
  • Entregar una fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, único documento válido para reclamar.
