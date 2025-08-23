Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares en Colombia.

Cada día, miles de jugadores participan en este juego que se comercializa en puntos autorizados de varias ciudades y municipios del país, con la ilusión de llevarse un premio que depende tanto de la modalidad elegida como de la cantidad de cifras acertadas. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no hay sorteo, por lo que los resultados solo pueden consultarse en días hábiles.



¿Cuánto se paga en el Dorado Tarde?

Las ganancias varían según la modalidad de juego y el número de cifras acertadas. Estos son los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a $100.000 pesos se realiza en los puntos de venta autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

