Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Dorado Tarde es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles para quienes disfrutan de probar suerte en el chance.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad escogida al momento de apostar. Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces.

3 últimas cifras (directa): 400 veces.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025, los jugadores también pueden apostar con la quinta balota o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Los domingos y festivos no se lleva a cabo, por lo que solo esos seis días a la semana se pueden consultar sus resultados oficiales.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Según informó Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se entregan en sus puntos autorizados. Para reclamarlos, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos: