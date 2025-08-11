Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes, 11 de agosto de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes, 11 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte aquí el número ganador de hoy, 11 de agosto de 2025.

Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 01:03 p. m.

El Dorado Tarde, al igual que otros juegos de chance en Colombia, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país que cuenten con puntos de venta autorizados. Este sorteo ofrece diferentes modalidades de juego y los premios dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del tipo de apuesta realizada.

Así paga por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes, 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde 2025, los apostadores pueden añadir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de ganar, siempre que se acierte junto con las demás cifras jugadas.

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 3:30 p.m. Los domingos y festivos no se llevan a cabo sorteos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo recuerda que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza únicamente en puntos autorizados, cumpliendo estos requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del ganador que reclama el premio.
