Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su éxito no solo radica en la transparencia y legalidad del juego, sino también en la confianza que transmite a los apostadores gracias a su amplia red de puntos autorizados a nivel nacional.

Número ganador de hoy Dorado Tarde, 16 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 16 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo introdujo una novedad importante: la quinta balota. Este número adicional aumenta las posibilidades de ganar al combinarse con las cifras principales, lo que ha hecho que los premios sean aún más atractivos para los jugadores.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las ganancias dependen de la modalidad de juego y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se entregan de la siguiente forma:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m..

Domingos y festivos no se realiza, lo que convierte cada tarde de juego en un momento esperado por miles de colombianos que siguen este sorteo con entusiasmo.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden reclamarse en los puntos autorizados. Para realizar el cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

