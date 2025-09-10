Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.

Su amplia cobertura en ciudades y municipios, a través de una red de puntos autorizados, lo convierte en una opción confiable y legal para quienes buscan la emoción de ganar con una apuesta sencilla. Vea en vivo el sorteo aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios dependen de la modalidad elegida y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, también se añadió la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con las cifras principales.



Hora del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Cabe destacar que los domingos y festivos no se realiza este sorteo, lo que lo convierte en una cita fija durante la semana para miles de jugadores.



¿Cómo reclamar un premio?

Según información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan en los puntos de atención autorizados. Para reclamar, es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones de chance más atractivas en Colombia, combinando seguridad, legalidad y emoción en cada sorteo, y ofreciendo a los jugadores la posibilidad de alcanzar premios llamativos con apuestas accesibles.