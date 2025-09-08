Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, gracias a su cobertura en distintas ciudades y municipios a través de una amplia red de puntos autorizados.

Esta disponibilidad lo ha posicionado como una de las apuestas favoritas entre quienes buscan un juego confiable, legal y con premios llamativos. Vea en vivo el sorteo aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el 7919 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7919

Dos últimas cifras: 19

Tres últimas cifras: 919

La quinta: 1

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con las demás cifras. Se recomienda siempre confirmar el resultado con el vendedor autorizado para validar el tiquete.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios dependen de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Por cada peso jugado, así son los pagos:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Cabe resaltar que los domingos y festivos no se realiza este sorteo.



¿Cómo reclamar un premio?

Según la información de Paga Todo, desde febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en los puntos de atención autorizados. Para reclamar, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Tarde sigue consolidándose como una de las opciones de chance más atractivas en Colombia, brindando emoción en cada sorteo y la seguridad de participar en un juego legal y regulado.