Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, gracias a su cobertura en múltiples ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Esta amplia disponibilidad lo convierte en una de las apuestas preferidas por quienes buscan un juego confiable, legal y con grandes posibilidades de ganar. Vea en vivo el sorteo aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Dorado Tarde incluye la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de obtener premios más altos al combinarse con otras jugadas.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios varían según la modalidad de apuesta y el número de cifras acertadas. Por cada peso jugado, el sistema de pago funciona así:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta

4.500 veces la apuesta 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta

208 veces la apuesta 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta

400 veces la apuesta 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta

83 veces la apuesta 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta

Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Es importante destacar que no se realiza los domingos ni los días festivos.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

De acuerdo con la información de Paga Todo, desde febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan únicamente en los puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro

El Dorado Tarde continúa consolidándose como una de las alternativas más atractivas entre los chances del país, gracias a sus premios llamativos, la emoción de cada sorteo y la seguridad de jugar en un sistema legal y regulado.