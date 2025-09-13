Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su éxito radica en la seguridad que ofrece a los apostadores y en la amplia red de puntos autorizados que garantizan transparencia y legalidad en cada jugada.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las ganancias de este sorteo varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el Dorado Tarde implementó la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar al combinarse con las cifras principales, ofreciendo así premios más atractivos.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no se lleva a cabo, por lo que se ha convertido en una cita habitual para miles de jugadores que siguen con expectativa sus resultados cada tarde.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse directamente en los puntos de atención autorizados. Para hacerlo, se deben cumplir estos requisitos:

