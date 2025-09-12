Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su popularidad radica en la seguridad que brinda a los jugadores y en la amplia cobertura que tiene a lo largo del país, gracias a una extensa red de puntos autorizados que garantizan legalidad en cada apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios de este sorteo dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, se pueden obtener las siguientes ganancias:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el juego implementó la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de ganar al combinarse con las cifras principales, ofreciendo premios más atractivos para los apostadores.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo, lo que lo convierte en una cita fija de la semana para miles de jugadores que siguen sus resultados con expectativa.



¿Cómo reclamar un premio?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse directamente en los puntos de atención autorizados. Para hacerlo, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, combinando legalidad, emoción y la posibilidad de obtener premios llamativos con apuestas accesibles.