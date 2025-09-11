Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad se debe a la confianza que ofrece a los jugadores y a su amplia cobertura en ciudades y municipios, gracias a una extensa red de puntos autorizados que garantizan legalidad y seguridad en cada apuesta.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad escogida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el sorteo ofrece las siguientes ganancias:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el juego introdujo la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar al combinarse con las cifras principales, ofreciendo premios más atractivos.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Cabe señalar que los domingos y días festivos no se lleva a cabo, lo que lo convierte en una cita fija durante la semana para miles de apostadores.



¿Cómo reclamar un premio?

De acuerdo con información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse en los puntos de atención autorizados. Para hacerlo, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

Una opción segura y emocionante

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más atractivos en Colombia, combinando legalidad, emoción y la posibilidad de obtener premios llamativos con apuestas accesibles.