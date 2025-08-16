Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de los puntos de venta autorizados.

Miles de apostadores participan a diario con la ilusión de llevarse un premio, gracias a las diferentes modalidades de juego que ofrece este sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Así paga el Dorado Tarde

Los premios dependen de la modalidad en la que se participe. A continuación, el detalle de cuánto paga por cada peso apostado:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras directo (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra directo (uña): 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los jugadores también cuentan con la opción de la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de obtener premios más altos al combinarse con otros aciertos.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y festivos no hay sorteo, y los resultados pueden consultarse pocos minutos después a través de los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Los ganadores pueden reclamar su premio siguiendo unos pasos sencillos, siempre en los puntos autorizados de Paga Todo. Desde el 1 de febrero de 2015, se estableció que los premios iguales o superiores a $100.000 pesos requieren cumplir con los siguientes requisitos:

