Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El sorteo Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, disponible de lunes a sábado a las 3:30 p.m. en la mayoría de ciudades y municipios del país, a través de puntos de venta autorizados. Desde 2025, los jugadores pueden optar por incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar y puede multiplicar las ganancias.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las recompensas del Dorado Tarde varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Por cada peso jugado, los pagos son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Horario de Dorado Tarde

El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado, y los resultados están disponibles a partir de las 3:30 p.m. No hay juegos los domingos ni en días festivos.



Esto necesita para reclamar premio

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por Paga Todo:

