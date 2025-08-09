Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El sorteo Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, disponible de lunes a sábado a las 3:30 p.m. en la mayoría de ciudades y municipios del país, a través de puntos de venta autorizados. Desde 2025, los jugadores pueden optar por incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar y puede multiplicar las ganancias.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
¿Cuánto paga el Dorado Tarde?
Las recompensas del Dorado Tarde varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Por cada peso jugado, los pagos son los siguientes:
- 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
- 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
- Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.
Horario de Dorado Tarde
El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado, y los resultados están disponibles a partir de las 3:30 p.m. No hay juegos los domingos ni en días festivos.
Esto necesita para reclamar premio
Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por Paga Todo:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original con todos los campos diligenciados en la parte posterior.
- Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para el cobro.