Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte aquí el número ganador de hoy, 9 de agosto de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 02:13 p. m.

El sorteo Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, disponible de lunes a sábado a las 3:30 p.m. en la mayoría de ciudades y municipios del país, a través de puntos de venta autorizados. Desde 2025, los jugadores pueden optar por incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar y puede multiplicar las ganancias.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las recompensas del Dorado Tarde varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Por cada peso jugado, los pagos son los siguientes:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Horario de Dorado Tarde

El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado, y los resultados están disponibles a partir de las 3:30 p.m. No hay juegos los domingos ni en días festivos.

Esto necesita para reclamar premio

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por Paga Todo:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original con todos los campos diligenciados en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para el cobro.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Tarde

Resultados del chance