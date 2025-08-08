Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 8 de agosto de 2025.

Dorado Tarde.
Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 02:59 p. m.

El sorteo Dorado Tarde, uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Este juego se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar significativamente las ganancias si se acierta junto con otras cifras.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las ganancias dependen del número de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta. Por cada peso jugado, el pago es:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado y los resultados se pueden consultar después de las 3:30 p.m.. No hay juego los domingos ni días festivos.

Requisitos para reclamar un premio

Paga Todo establece que, para cobrar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original diligenciado con todos los campos en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido).
