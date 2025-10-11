Extra de Colombia resultados del último sorteo del 11 de octubre de 2025: número ganador

El Sorteo Extraordinario de Colombia realizó su edición junto a la Lotería del Meta en la noche de hoy sábado, 11 de octubre, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 14.000 millones de pesos.

Para saber si es ganador, debe comparar los resultados publicados según el sorteo, con el número y la serie de su billete. Puede ganar si tiene mínimo la última cifra del premio mayor, aunque también puede obtener otros premios.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 11 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!

Este sorteo se realiza los sábados y juegan en alianza con varias loterías como la de Medellín, Risaralda, Meta y otras.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

Si ganas un premio de menor cuantía, debes presentar el billete original en buen estado en tu distribuidor de confianza o en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 903.



Para premios superiores a $4.999.999, debes anexar una fotocopia de tu cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica.

Para premios superiores a $9.999.999, el pago se realiza únicamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia. Allí se te informará detalladamente el proceso de pago de tu premio.

En el caso de premios promocionales, se paga el premio ganado teniendo en cuenta el reglamento vigente, disponible en la parte trasera de tu billete o en nuestra página web.

Publicidad

Si el premio con lanzamiento se gana en Bogotá, puedes hacerlo efectivo directamente en la Calle 72 #10-07 Oficina 903. Si estás en otra ciudad, puedes enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de tu cédula y el formato de pago de premios a través de mensajería de tu preferencia o mediante la agencia distribuidora, donde se te explicará el proceso para el pago.

Los recambios de premios se realizan directamente con tu distribuidor o vendedor de confianza.