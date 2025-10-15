¡La suerte volvió con MiLoto! Un nuevo jugador ganó $250 millones

Antioquia vuelve a ser tierra de ganadores. Un afortunado jugador se llevó el premio mayor de $250 millones tras acertar los números 03, 08, 14, 21 y 30 en el sorteo No. 0415 de MiLoto.

El tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual a través de la red aliada de Baloto, Gana, uno de los principales canales de venta en la región. Con este nuevo triunfo, Antioquia suma ya ocho ganadores del premio mayor de MiLoto, ratificando su buena racha en el juego que cada día entrega miles de premios a nivel nacional.

Según la información oficial, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones de entrega en el portal baloto.com para reclamar su premio.

El sorteo del 13 de octubre dejó además 9.888 ganadores en todo el país, con premios que en conjunto superan los $322 millones de pesos, demostrando que MiLoto sigue cumpliendo los sueños de miles de colombianos.



Entre el 20 de octubre de 2023 y el 13 de octubre de 2025, MiLoto ha pagado un total de 1.998.331 premios, por una cifra acumulada de $33.077.905.200, una muestra del impacto positivo del juego en el país. Además, en ese mismo periodo, se registraron aportes a la salud por más de $14.865 millones, recursos que fortalecen el sistema de salud colombiano gracias al aporte de cada apuesta.

Los interesados en participar pueden comprar MiLoto desde la comodidad de su celular o computador ingresando a baloto.com, o en cualquiera de los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional. El juego también está disponible en las principales cadenas de grandes superficies, facilitando el acceso a millones de personas.

