MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025

El sorteo número 415 de MiLoto dejó más de 9.000 ganadores y una bolsa total de premios de $88 millones.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

El sorteo número 415 de MiLoto, realizado el martes, 14 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora: 30 - 03 - 08 - 21 - 14.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $160 millones para el próximo sorteo.

Los participantes también podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.

